МИД РФ: Среди пострадавших в Эквадоре нет россиян

«По состоянию на вечер 9 января с.г. информацией о пострадавших россиянах Посольство России в Эквадоре не располагает», - уточняется в публикации ведомства.

На фоне обострения ситуации, посольство РФ в Эквадоре настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на территорию государства.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа установил режим чрезвычайной ситуации в стране на 60 дней. Меры были приняты после серии бунтов в тюрьмах и побега главарей крупнейших банд. Действия властей вызвали волну беспорядков. Как сообщила национальная полиция Эквадора, в результате беспорядков в стране погибло не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.

Во вторник, 9 января, Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта, напоминает телеканал «360».

