МИД РФ: Среди пострадавших в Эквадоре нет россиян
Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в Эквадоре, сообщило МИД РФ в своем Telegram-канале.
«По состоянию на вечер 9 января с.г. информацией о пострадавших россиянах Посольство России в Эквадоре не располагает», - уточняется в публикации ведомства.
На фоне обострения ситуации, посольство РФ в Эквадоре настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок на территорию государства.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа установил режим чрезвычайной ситуации в стране на 60 дней. Меры были приняты после серии бунтов в тюрьмах и побега главарей крупнейших банд. Действия властей вызвали волну беспорядков. Как сообщила национальная полиция Эквадора, в результате беспорядков в стране погибло не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.
Во вторник, 9 января, Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru