ЮНЕСКО включило в список культурного наследия тандыр

Тандыр — печь-жаровня, мангал шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления еды у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова. В Азербайджане с помощью тандыра выпекают хлеб «чурек» и лаваш. Самый древний тандир в Азербайджане археологи нашли в поселении Кюльтепе Нахичеванской республики. Его возраст оценивается V—IV тыс. до н. э.

Ранее тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на 19 сессии ЮНЕСКО в парагвайском городе Асунсьоне.



