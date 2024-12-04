ЮНЕСКО включило в список культурного наследия тандыр
Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия изготовление тандыров и выпечку хлеба в Азербайджане. Об этом сообщило министерство культуры страны.
Тандыр — печь-жаровня, мангал шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления еды у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова. В Азербайджане с помощью тандыра выпекают хлеб «чурек» и лаваш. Самый древний тандир в Азербайджане археологи нашли в поселении Кюльтепе Нахичеванской республики. Его возраст оценивается V—IV тыс. до н. э.
Ранее тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на 19 сессии ЮНЕСКО в парагвайском городе Асунсьоне.
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