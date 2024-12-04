ЮНЕСКО включило в список культурного наследия тандыр

Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия изготовление тандыров и выпечку хлеба в Азербайджане. Об этом сообщило министерство культуры страны.

Прогресс или катастрофа: Депутаты и экологи о сплошных рубках вблизи Байкала

Тандыр — печь-жаровня, мангал шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления еды у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова. В Азербайджане с помощью тандыра выпекают хлеб «чурек» и лаваш. Самый древний тандир в Азербайджане археологи нашли в поселении Кюльтепе Нахичеванской республики. Его возраст оценивается V—IV тыс. до н. э.

Ранее тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на 19 сессии ЮНЕСКО в парагвайском городе Асунсьоне.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:АзербайджанЮНЕСКО

Горячие новости

Все новости

партнеры