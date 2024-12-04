Суп «Том Ям» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом объявила журналистам в Бангкоке министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

По ее словам, решение принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на 19 сессии ЮНЕСКО в парагвайском городе Асунсьоне.

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По словам министра, это блюдо – «один из ярких элементов мягкой силы страны, которым мы гордимся».

В тайской кухне существует множество вариаций супа «Том Ям», в него кладут рыбу, курицу или кальмары. Но наиболее известным стал «Том Ям Кунг» - суп с креветками, который готовится в Таиланде с кокосовым молоком и без него. Обязательными составляющими супа считаются корень галанган, красный перец чили и лемонграсс.

Кальций – это антистрессовый элемент не в меньшей степени, чем магний, поэтому молочные продукты могут снижать уровень стресса, заявила ранее НСН врач-диетолог Анна Белоусова.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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