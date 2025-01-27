Умерла получившая российское гражданство экс-советница Рейгана

На 95-м году жизни в США скончалась Сюзанна Масси, бывшая советница президента Рональда Рейгана. Об этом рассказал РИА Новости ее представитель.

Масси служила в американском Государственном департаменте, была неформальным советником Рейгана по СССР, она также писала книги. Женщина попросила российское гражданство в 2021 году. Она пояснила, что много лет посвятила сближению народов США и России и что для нее было крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать свое дело.

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В декабре 2021-го президент РФ Владимир Путин предоставил Масси гражданство страны.

Сообщается, что согласно завещанию Масси, дети хотят развеять часть её праха в Павловском дворце под Санкт-Петербургом. Личный архив историка передадут в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.

30 декабря 2024 года в возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИсторияСША

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