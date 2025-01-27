Умерла получившая российское гражданство экс-советница Рейгана

На 95-м году жизни в США скончалась Сюзанна Масси, бывшая советница президента Рональда Рейгана. Об этом рассказал РИА Новости ее представитель.

Масси служила в американском Государственном департаменте, была неформальным советником Рейгана по СССР, она также писала книги. Женщина попросила российское гражданство в 2021 году. Она пояснила, что много лет посвятила сближению народов США и России и что для нее было крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать свое дело.