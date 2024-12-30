СМИ: Скончался 39-й президент США Джимми Картер

Скончался экс-президент США Джимми Картер, сообщает Washington Post, ссылаясь на его сына Джеймса Картера.

Скончался президент Танзании Джон Магуфули

Ему было 100 лет. Политик умер в своем доме в городе Плейнс. Причина смерти неизвестна.

Картер занимал пост главы государства с 1977 по 1981 год, будучи 39-м президентом США.

Летом текущего года в Сети появился фейк о смерти экс-президента США Джимми Картера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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