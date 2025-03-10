Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни
Принц Люксембурга Фредерик Нассауский, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 23-м году жизни. Об этом заявил его отец Роберт Люксембургский, пишет The Sun.
Фредерик скончался в Париже 1 марта. У принца было митохондриальное заболевание, которое вызвано мутациями в гене POLG и поражает ряд органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы, печень. Частота этой болезни оценивается в один случай на 10 тысяч. Фредерик родился с заболеванием, но диагноз ему был поставили только в 14-летнем возрасте.
«В пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе... чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди», — рассказал Роберт Люксембургский.
В последние недели принц перенес пневмонию, а также тяжелую инфекцию, не мог двигаться и почти не говорил.
Ранее в Греции умер последний член королевской семьи - принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель и историк Мишель Де Грес, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru