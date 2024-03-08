Умер создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
8 марта 202408:46
В Японии в возрасте 68 лет скончался создатель популярной манги Dragon Ball («Жемчуг дракона») Акира Торияма, сообщает TV Asahi.
Причиной его смерти стала субдуральная гематома.
Торияма родился в префектуре Айти. Его первая манга стала известна в 1978 году. Также Торияма работал над созданием персонажей для RPG-игр Dragon Quest и Chrono Trigger, напоминает RT.
Ранее умер почетный глава светской буддистской организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда. Общественный деятельно скончался в возрасте 95 лет в Токио, передает телеканал NHK.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru