Создатель игровых приставок Nintendo ушёл из жизни в Японии

Человек, который создал, серию приставок от японской компании Nintendo Масаюки Уэмура умер на 79 году жизни, передает агентство Киодо.

Знаменитый изобретатель скончался в понедельник, но о его кончине стало известно лишь в четверг, причина смерти не сообщается.

Уэмура, работая в Nintendo с 1971 по 2004 год, разработал игровые консоли Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). После ухода из компании специалист преподавал в Киотском университете.

Ранее картридж с игрой для оригинальной консоли Nintendo продали за рекордные 2 миллиона долларов.


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ТЕГИ:ЯпонияКомпьютерные Игры
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