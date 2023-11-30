«Собирают коллекции»: В «Читай-городе» заявили о большом спросе на японские манги

«В сети книжных магазинов «Читай-город» в разделе комиксов наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории. Читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают коллекции комиксов, циклы романов, серии манги. Яркие примеры – цикл «Майор Гром», серия манги «Человек-бензопила», где растут продажи книг-продолжений. В топ-5 комиксов 2023 года все произведения – это японская манга. Главной отличительной особенностью комиксов является то, что их аудитория – это люди от 14 до 55 лет, и это самая широкая возрастная группа читателей на сегодняшний день. Такого многообразия по возрастам не представлено ни в одной книжной категории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо комиксов активно растут продажи нехудожественной литературы об Азии. При этом указывается, что ниша российских комиксов продолжает пополняться новыми авторами.

«Комиксы и манга задали глобальный тренд на азиатскую тематику – помимо комиксов активно растут продажи нон-фикшена (нехудожественная литература, в которой нет вымышленных событий или персонажей) об Азии: Южная Корея - в два раза, Северная Корея +7%, Япония +73%, Китай +42%. Сейчас мы видим, что в теме Азии предложение догнало спрос – в нише представлено значительное количество ассортимента на любой покупательский запрос, от азиатских новелл до кулинарных книг. Что касается российских комиксов, утверждать, что они отражают американские, не совсем верно. В частности, комиксы BUBBLE самобытны и приближены к российской повседневности. И эта ниша продолжает пополняться новыми авторами и историями», - добавляется в сообщении.

Ранее заведующий редакцией Lingua издательства АСТ Кирилл Игнатьев в интервью НСН рассказал, что рост интереса россиян к китайскому и корейскому языку связан с увеличением интереса к развлекательному контенту Южной Кореи и Китая, передает «Радиоточка НСН».

