Умер раненный мигрантом на польско-белорусской границе военный

Ранее один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тогда сообщалось, что жизни пограничника ничего не угрожает. После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что на границу будут отправлены дополнительные силы.

В октябре прошлого года белорусские пограничники нашли на границе с Польшей тело мигранта из Ирана.







