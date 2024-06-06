Умер раненный мигрантом на польско-белорусской границе военный
Раненный на польско-белорусской границе нелегальным мигрантом польский военнослужащий скончался. Об этом сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х. Мужчина был госпитализирован в Военный медицинский институт, однако медики не смогли ему помочь, несмотря на все усилия.
Ранее один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тогда сообщалось, что жизни пограничника ничего не угрожает. После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что на границу будут отправлены дополнительные силы.
В октябре прошлого года белорусские пограничники нашли на границе с Польшей тело мигранта из Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru