Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей тело мигранта

Иностранных граждан нашли в четверг. Один из беженцев не подавал признаков жизни, на место вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины и оказала помощь второму иностранцу.

«Гражданин Ирана рассказал, что он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде. Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору», — указывает погранкомитет.

По данным ведомства, иранца «под угрозой физической расправы» заставили перетащить тело соотечественника на белорусскую сторону через калитку для животных.

Ранее Служба охраны государственной границы Литвы заявила, что литовские пограничники пресекли попытки повредить забор на границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

