Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. Об этом сообщает ТАСС.
Гроб покинул Вестминстерское аббатство после панихиды по монарху. На церемонии присутствовали две тысячи гостей, в том числе 100 глав государства и правительств.
Ранее сообщалось, что очередь желающих проститься с умершей королевой Великобритании Елизаветой II растянулась на 8 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября текущего года в возрасте 96 лет.
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