Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу

Гроб с телом британской королевы Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. Об этом сообщает ТАСС.

Гроб покинул Вестминстерское аббатство после панихиды по монарху. На церемонии присутствовали две тысячи гостей, в том числе 100 глав государства и правительств.

Ранее сообщалось, что очередь желающих проститься с умершей королевой Великобритании Елизаветой II растянулась на 8 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября текущего года в возрасте 96 лет.

