Умер основатель Renaissance Technologies Саймонс

На 87-м году жизни умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс. Об этом сообщили в организации.

По данным источника, бизнесмен скончался в Нью-Йорке 10 мая.

У основателя фонда остались жена, трое детей, пятеро внуков и один правнук.

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В 80-е годы Саймонс открыл частный инвестиционный фонд Limroy и хедж-фонд Monemetrics. В 1982 году он переименовал его в RenTech, а еще через четыре года учредил в нем для сотрудников закрытый фонд Medallion.

Среднегодовая доходность фонда насчитывала примерно 39%. В 2019 году Саймонс стал самым успешным инвестором в истории, по версии издания The Economist. В 2021 году он покинул пост председателя RenTech.


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ФОТО: ТАСС
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