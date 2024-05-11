Умер основатель Renaissance Technologies Саймонс

В 80-е годы Саймонс открыл частный инвестиционный фонд Limroy и хедж-фонд Monemetrics. В 1982 году он переименовал его в RenTech, а еще через четыре года учредил в нем для сотрудников закрытый фонд Medallion.

Среднегодовая доходность фонда насчитывала примерно 39%. В 2019 году Саймонс стал самым успешным инвестором в истории, по версии издания The Economist. В 2021 году он покинул пост председателя RenTech.



