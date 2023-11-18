Умер лидер буддисткой организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда

«Сока Гаккай», основанная в 1930 году, является в Японии влиятельной организацией в политике, культуре и образовании. Собственный университет организации начал одним из первых в Японии сотрудничать с Московским университетом им. М.В. Ломоносова в советский период по программам обмена студентами.

Икэда связал себя с «Сока Гаккай» в возрасте 19 лет, а в 32 стал ее лидером, оставаясь почетным президентом до конца жизни. За международное взаимодействие он получил премию мира ООН.

«Сока Гаккай» под руководством Икэды основала партию, впоследствии ставшей второй по влиянию в Японии – Комэйто. Она составляет коалицию с Либерально-демократической партией.

Ранее правящая коалиция Японии начала обсуждать новую стратегию относительно возможности наносить ответные удары по базам противника в случае внешнего нападения, которая предполагает тесное взаимодействие с США. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.



