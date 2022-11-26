СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов на случай внешнего нападения

Правящая коалиция Японии обсуждает новую стратегию относительно возможности наносить ответные удары по базам противника в случае внешнего нападения, которая предполагает тесное взаимодействие с США. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

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По данным агентства, черновой вариант инициативы по ответным ударам обсуждали накануне в ходе заседания Либерально-демократической партии Японии и партии «Комэйто». Предполагается, что в случае нападения «при активизации возможностей нанесения ответных ударов» Токио проведет обмен информацией с Вашингтоном по целям для ударов и оценке их успешности. При этом японская сторона не намерена полагаться исключительно на возможности американских военных.

Стороны обсуждения указывают, что при нынешнем уровне обороноспособности Японии будет сложно «полностью самостоятельно» ответить на ракетный удар. В связи с этим Токио рассматривает возможность приобрести ракетные системы иностранного производства, в частности, американские крылатые ракеты Tomahawk.

В новой стратегии будет подчеркиваться необходимость проведения консультаций относительно условий и целей ответных ударов по противнику. Ожидается, что в качестве возможных целей будут выбраны военные объекты, однако «трактовка может быть более широкой».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЯпония
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