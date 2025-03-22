Знаменитый художник и фотограф Валентин Самарин умер в возрасте 96 лет
Петербургский фотохудожник Валентин Самарин, прославившийся своими работами в технике sanki, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил городской портал «Культура Петербурга».
«Умер знаменитый художник Валентин Самарин. Свои фотографии он называл sanki - энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами. Скорбим», - говорится в сообщении.
Самарин родился 4 апреля 1928. В девять лет он получил в подарок от отца «Фотокор», старую камеру, популярную в 1930-е годы. Однажды ему пришла в голову мысль сделать снимки отца и матери на разных сторонах одного негатива. Фотография получилась удивительная: отец там сидит и курит сигарету, а мать стоит возле него, будто они так и позировали. Эту историю можно назвать началом его sanki, где действительность также преломляется и предстает в непривычном виде.
Самарин был одним из 13 участников первой в Ленинграде выставки андерграундной фотографии «Под парашютом», открывшейся в 1974 году в квартире поэта Константина Кузьминского. В 1981 году фотограф выехал из Советского Союза и поселился в Париже в статусе политического беженца.
В 2006 году Валентину Самарину было возвращено гражданство Российской Федерации. С этого времени он жил между Санкт-Петербургом и Парижем.
За пятьдесят лет Валентин Самарин сделал 25 тысяч негативов и 10 тысяч фотографий. Из них более половины – балет и пластический театр.
За годы творчества Валентин Самарин провёл более 90 выставок в Париже, Кельне, Мюнхене, Амстердаме, Брюсселе, Берлине, Иерусалиме и других городах. Его работы есть в коллекциях Русского музея, Новосибирского государственного художественного музея, Ярославского художественного музея и многих других.
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