Уличённые в подготовке теракта в Приднестровье хотели напасть и на делегацию ОБСЕ

Подготовка к террористическому акту против группы представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) велась на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

По его сведениям, террористическая вылазка должна была произойти месяц назад – 14 февраля возле Бендерской крепости - памятника архитектуры XVI века в городе Бендеры. Именно в этот момент делегация ОБСЕ должна была возвращаться в Кишинёв.

Представители организации во главе с председателем ОБСЕ Буяром Османом находились в Тирасполе с целью переговоров с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.