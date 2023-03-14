Уличённые в подготовке теракта в Приднестровье хотели напасть и на делегацию ОБСЕ

Подготовка к террористическому акту против группы представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) велась на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

По его сведениям, террористическая вылазка должна была произойти месяц назад – 14 февраля возле Бендерской крепости - памятника архитектуры XVI века в городе Бендеры. Именно в этот момент делегация ОБСЕ должна была возвращаться в Кишинёв.

Представители организации во главе с председателем ОБСЕ Буяром Османом находились в Тирасполе с целью переговоров с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

СМИ сообщили о шестерых участниках подготовки теракта в Приднестровье

Как уточнил прокурор, теракт планировали подозреваемые в подготовке нападения на должностных лиц непризнанной республики, связанные со спецслужбами Украины. По этому делу задержаны двое человек из шести предполагаемых злоумышленников.

Бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба заявил НСН, что покушение на президента Красносельского задумывалось с целью посеять панику среди населения.

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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