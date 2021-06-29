Укусы вдоль границы. Багдасаров оценил «аппетиты» участников сирийского конфликта
Эксперт предупредил о главной опасности в Сирии и уязвимых местах страны: внутри и снаружи.
Военная база США в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, воздушные удары США были нацелены на объекты и склады оружия поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Решение об обстреле было принято президентом США Джо Байденом, написал Кирби в своем Twitter.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал об обострении в регионе с участием США, Ирана, России и Турции в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Эксперт предупредил, что такие конфликты будут возникать постоянно.
«Перманентно так и будет происходить. Кому-то что-то не понравилось или американцы решили показать, что они крутые. США наносит удары, а эти формирования из самоделок им отвечают. Для них это обыденное явление. Ничего сверхъестественного. Насколько это затрагивает Россию, пока не понятно. Здесь все настолько переплетено, что трудно судить. Где у нас союзники, а где нет? Не известно. Каждая страна играет свою игру и использует другую сторону в своих интересах. Не всегда интересы Ирана и наши совпадают», - пояснил востоковед.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии заявил, что для Дамаска важнее ситуация внутри страны, где есть риск гражданской войны. При этом местные власти должны научиться решать проблему сами, без участия России.
«Сирийский режим уже должен думать своей башкой. Эти 90%, которые якобы проголосовали за президента Башара Асада – для дураков. Пока не будет политического регулирования и не установлена нормальная экономическая структура, ничего хорошего нельзя ожидать. Во многих районах там нормирована выдача хлеба и прочего. Значительная часть населения, которая находится формально под контролем Дамаска, начинают волнения. Самое страшное – то, что может вспыхнуть внутри контролируемой территории», - заявил специалист.
Также он назвал неизбежным усиление конфликта Сирии и Турции и предрек, что турки попытаются взять город Алеппо, ныне контролирующийся Башаром Асадом.
«Что касается конфликта с турками, то он неизбежен. Это само собой. Они же аннексировали себе несколько главных километров и контролируют их. Турция пожирает территорию. Там в любой момент может начаться конфликт, потому что турки постепенно откусывают сирийскую территорию. Рано или поздно они попытаются взять Алеппо. Я вам гарантирую. Это вопрос времени», - утверждает Багдасаров.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о том, что провокации Турции в отношении Сирии могут произойти «где угодно».
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