Укусы вдоль границы. Багдасаров оценил «аппетиты» участников сирийского конфликта

Военная база США в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, воздушные удары США были нацелены на объекты и склады оружия поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Решение об обстреле было принято президентом США Джо Байденом, написал Кирби в своем Twitter.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал об обострении в регионе с участием США, Ирана, России и Турции в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Эксперт предупредил, что такие конфликты будут возникать постоянно.



«Перманентно так и будет происходить. Кому-то что-то не понравилось или американцы решили показать, что они крутые. США наносит удары, а эти формирования из самоделок им отвечают. Для них это обыденное явление. Ничего сверхъестественного. Насколько это затрагивает Россию, пока не понятно. Здесь все настолько переплетено, что трудно судить. Где у нас союзники, а где нет? Не известно. Каждая страна играет свою игру и использует другую сторону в своих интересах. Не всегда интересы Ирана и наши совпадают», - пояснил востоковед.