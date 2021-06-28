Ребенок погиб при авиаударе Пентагона в Сирии

В результате удара ВВС США по жилым домам в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погиб ребенок, еще три человека получили травмы, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

Российские военные раскрыли провокацию со стороны боевиков в Сирии

По его данным, боевой самолет, предположительно, американский, совершил обстрел жилых домов недалеко от сирийско-иракской границы на окраине города Абу-Камаля. Помимо жертв сообщается о нанесенном материальном ущербе.

Удары с воздуха нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Как говорят в Пентагоне, пока рано говорить, погибли ли ополченцы или мирные жители и был ли кто-то ранен, сообщает РИА Новости.

Напомним, неделю назад военнослужащие ВС РФ в Сирии развернули колонну международной коалиции во главе с США около сирийского город в Телль-Тамре в провинции Хасеке.

Четыре бронированных автомобиля под флагами Соединенных Штатов вынуждены были развернуться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Идлиб
ТЕГИ:ЖертвыПентагонСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры