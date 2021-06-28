Ребенок погиб при авиаударе Пентагона в Сирии
В результате удара ВВС США по жилым домам в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погиб ребенок, еще три человека получили травмы, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbariya.
По его данным, боевой самолет, предположительно, американский, совершил обстрел жилых домов недалеко от сирийско-иракской границы на окраине города Абу-Камаля. Помимо жертв сообщается о нанесенном материальном ущербе.
Удары с воздуха нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Как говорят в Пентагоне, пока рано говорить, погибли ли ополченцы или мирные жители и был ли кто-то ранен, сообщает РИА Новости.
Напомним, неделю назад военнослужащие ВС РФ в Сирии развернули колонну международной коалиции во главе с США около сирийского город в Телль-Тамре в провинции Хасеке.
Четыре бронированных автомобиля под флагами Соединенных Штатов вынуждены были развернуться.
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