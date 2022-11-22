«Укрэнерго» заявило, что на Украине повреждены почти все ТЭС и ГЭС
Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, сообщает РИА Новости.
По его словам, практически вся тепловая и гидрогенерация, пострадала от ракетных ударов.
«У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций... Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», — рассказал он, добавив, что повреждения также получили почти все узловые подстанции «Укрэнерго».
Ранее еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесённом объектам энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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