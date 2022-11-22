«Укрэнерго» заявило, что на Украине повреждены почти все ТЭС и ГЭС

По его словам, практически вся тепловая и гидрогенерация, пострадала от ракетных ударов.

«У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций... Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», — рассказал он, добавив, что повреждения также получили почти все узловые подстанции «Укрэнерго».

Ранее еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесённом объектам энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».