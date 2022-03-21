Украинским водителям запретили использовать авторегистраторы
Украинским водителям машин и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы, сообщают «Известия».
Такое решение приняло военное командование. Как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, запрет касается всех регионов, особенно там, где происходят боевые действия.
Предписание касается фото и видеосъемки. Теперь запрещено снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения и инфраструктуры, блокпосты, укрепления, а также расположения, сосредоточения или перемещений воинских частей сил обороны.
Напомним, глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта.
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