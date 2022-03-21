Украинским водителям запретили использовать авторегистраторы

Украинским водителям машин и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы, сообщают «Известия».

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Такое решение приняло военное командование. Как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, запрет касается всех регионов, особенно там, где происходят боевые действия.

Предписание касается фото и видеосъемки. Теперь запрещено снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения и инфраструктуры, блокпосты, укрепления, а также расположения, сосредоточения или перемещений воинских частей сил обороны.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта.

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ФОТО: flickr/Paul Townsend
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