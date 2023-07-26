Украинским чиновникам и депутатам запретили выезжать из страны

По его словам, пограничники уже получили соответствующее указание.

«Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них», - написал он.

Гончаренко добавил, что разрешение на выезд в телефонном режиме теперь выдаёт лично глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее украинский лидер заявил, что госслужащие «должны работать на Украине», а не стремиться провести «побольше времени за границей» или искать выгодные командировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

