Украинским чиновникам и депутатам запретили выезжать из страны

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что украинским парламентариям и чиновникам запретили выезжать из страны.

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По его словам, пограничники уже получили соответствующее указание.

«Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них», - написал он.

Гончаренко добавил, что разрешение на выезд в телефонном режиме теперь выдаёт лично глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее украинский лидер заявил, что госслужащие «должны работать на Украине», а не стремиться провести «побольше времени за границей» или искать выгодные командировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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