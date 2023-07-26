Украинским чиновникам и депутатам запретили выезжать из страны
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что украинским парламентариям и чиновникам запретили выезжать из страны.
По его словам, пограничники уже получили соответствующее указание.
«Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них», - написал он.
Гончаренко добавил, что разрешение на выезд в телефонном режиме теперь выдаёт лично глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее украинский лидер заявил, что госслужащие «должны работать на Украине», а не стремиться провести «побольше времени за границей» или искать выгодные командировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru