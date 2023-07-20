СМИ: 72-летнего поляка задержали в 7 км от российской границы

Мужчину задержали в Гданьском заливе в семи километрах от российской границы. На перехват 72-летнего поляка отправился морской патруль.

Выяснилось, что он направлялся в Копенгаген, но заблудился. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 18 июля заявил о переброске дополнительных армейских контингентов к границе с Белоруссией. По его словам, Варшава обеспокоена прибытием в республику бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

