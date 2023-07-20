СМИ: 72-летнего поляка задержали в 7 км от российской границы
Гражданин Польши чуть не пересек границу России на парусной яхте, сообщило агентство РИА Новости.
Мужчину задержали в Гданьском заливе в семи километрах от российской границы. На перехват 72-летнего поляка отправился морской патруль.
Выяснилось, что он направлялся в Копенгаген, но заблудился. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 18 июля заявил о переброске дополнительных армейских контингентов к границе с Белоруссией. По его словам, Варшава обеспокоена прибытием в республику бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru