Украинский вирусолог призвал не разделять вакцины по стране производства

По словам Тодурова, Украине не хватает лабораторий для определения качества препаратов, так как в последние годы они были закрыты. Он сравнил страну с "африканскими республиками", которые получают вакцины в качестве гуманитарной помощи и "не знают, что колют" своим гражданам.

Врач отметил, что российская вирусология обладает сильной школой, оставшейся со времен СССР, и качественными наработками в этой области. Он напомнил, что вирус Эболы победили российские специалисты.



