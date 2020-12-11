Украинский вирусолог призвал не разделять вакцины по стране производства
Украинский кардиохирург Борис Тодуров призвал отказаться от разделения вакцин по месту производства и подчеркнул, что для оценки российской вакцины от коронавируса необходимо провести дополнительное "слепое" тестирования без этикетки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Страна.
По словам Тодурова, Украине не хватает лабораторий для определения качества препаратов, так как в последние годы они были закрыты. Он сравнил страну с "африканскими республиками", которые получают вакцины в качестве гуманитарной помощи и "не знают, что колют" своим гражданам.
Врач отметил, что российская вирусология обладает сильной школой, оставшейся со времен СССР, и качественными наработками в этой области. Он напомнил, что вирус Эболы победили российские специалисты.
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