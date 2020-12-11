Телеграм вакцинируется, Судный день откладывается

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Москва первая среди регионов России приступила к массовой вакцинации. Постепенно вакцину завозят и в другие субъекты федерации.

«Ortega» в этой связи рассуждает о первой в мире вакцине от коронавируса, которую произвели в России:

«В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса. В связи с чем было бы, как мне кажется, весьма небесполезно еще раз напомнить несколько простых, но принципиальных фактов о нашей отечественной вакцине Sputnik V. <…> Абсолютным лидером Sputnik стал по совокупности факторов. Во-первых, западные фармакологические компании все последние годы считали борьбу с инфекциями слишком неприбыльным делом и ради хороших торгов на бирже вкладывались в долгие и дорогие разработки лекарств от редких болезней. Но институт Гамалеи в операциях с ценными бумагами не участвует. Работа с вакцинами в России не прекращалась никогда, и это была очень качественная и ответственная работа, полностью признанная на международном уровне. "И вдруг оказалось, что Россия – мировой чемпион по вакцинам". Нет, не вдруг. И не оказалось. Россия всегда была чемпионом. Еще до коронавируса африканскую Эболу и ближневосточный MERS побеждали именно российской вакциной, созданной в институте Гамалеи».

Московские власти заявили о намерении вакцинировать до 7 млн человек. «Пул N3» пишет, что это задача не из простых:

«Легкость, с которой [мэр Москвы Сергей] Собянин это говорит, может обманывать обывателя, но на самом деле перед московскими властями стоит очень сложная задача огромного размаха. Вакцинировать 6-7 млн человек – это масштаб целой европейской страны. Это больше, чем Финляндия или Сербия целиком. Это Белоруссия без учета уехавших на заработки на запад и на восток. И все нужно проработать: хранение и доставка, запись, логистика, сама вакцинация, контроль, учет и сопровождение привитых, наконец. И что, есть у кого-то сомнения в том, что все получится?»

Большой резонанс в телеграм-каналах вызвала информация о необходимости отказаться от алкоголя в связи с вакцинацией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости «ограничить принятие алкоголя» на 42 дня после прививки, а глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не пить алкоголь за 14 дней до вакцинации.

Радиоведущий Юрий Будкин считает, что перед новогодними праздниками такие ограничения соблюсти сложно:

«Так, пить алкоголь нельзя еще и за 14 дней до вакцинации. Про 42 дня после мы уже и так знаем. Удачнее времени для масштабной вакцинации с такими ограничениями, пожалуй, и не найти».

Многие СМИ перепутали призыв ограничить приятие алкоголя с полным запретом на спиртные напитки. Татьяне Голиковой и главе Центра им. Гамалеи Александру Гинцбургу пришлось объяснять разницу.

«Темы. Главное (ГлавМедиа)» рассказывает:

«Бокал шампанского, рюмка водки или кружка пива после вакцинации от коронавируса "не повредит" – заявили врачи. Но у нас же "сто грамм не стоп-кран, дернешь – не остановишься", и раз "можно бокал" – немало людей будет квасить так, слово их волки бухать учили. А это уже дополнительная нагрузка на ослабленный организм, аллергические реакции и прочие гадости. Поэтому и пишут "не пить алкоголь" (при этом пишут и "не посещать общественные места") – для того, чтобы люди соблюдали максимально возможные для них предосторожности. И еще – такие ограничения у всех вакцин из всех стран мира».

На Западе первой к массовой вакцинации приступает Великобритания. «Мейстер» пишет о безответственном подходе к покупке вакцин со стороны богатых западных стран:

«По оценкам Bloomberg, Канада закупила для своих нужд 154 млн доз вакцин, то есть 400% от необходимого для вакцинации всего населения страны. Второе место по запасливости заняла Великобритания (295%), третье – Австралия (269%). Забота о населении – прямая обязанность любого государства, однако масштабы закупок вакцины все больше смахивают то ли на истерию, то ли на синдром накопительства. Уже сейчас понятно, что в той же Канаде даже 100% населения привить не удастся: 14% граждан прививаться не намерены, еще 17% – в сомнениях (по данным института Leger). В результате получается, что богатые страны скупают по миру вакцину в ненужных им объемах, лишая менее богатые и ловкие страны возможности ее приобрести. И при этом с высоких трибун они говорят, как, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что пандемия – это общая беда и "мы должны помогать не только себе, но и всем странам мира"».

