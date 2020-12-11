Телеграм вакцинируется, Судный день откладывается
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Начало массовой вакцинации от коронавируса
Москва первая среди регионов России приступила к массовой вакцинации. Постепенно вакцину завозят и в другие субъекты федерации.
«Ortega» в этой связи рассуждает о первой в мире вакцине от коронавируса, которую произвели в России:
«В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса. В связи с чем было бы, как мне кажется, весьма небесполезно еще раз напомнить несколько простых, но принципиальных фактов о нашей отечественной вакцине Sputnik V. <…> Абсолютным лидером Sputnik стал по совокупности факторов. Во-первых, западные фармакологические компании все последние годы считали борьбу с инфекциями слишком неприбыльным делом и ради хороших торгов на бирже вкладывались в долгие и дорогие разработки лекарств от редких болезней. Но институт Гамалеи в операциях с ценными бумагами не участвует. Работа с вакцинами в России не прекращалась никогда, и это была очень качественная и ответственная работа, полностью признанная на международном уровне. "И вдруг оказалось, что Россия – мировой чемпион по вакцинам". Нет, не вдруг. И не оказалось. Россия всегда была чемпионом. Еще до коронавируса африканскую Эболу и ближневосточный MERS побеждали именно российской вакциной, созданной в институте Гамалеи».
Московские власти заявили о намерении вакцинировать до 7 млн человек. «Пул N3» пишет, что это задача не из простых:
«Легкость, с которой [мэр Москвы Сергей] Собянин это говорит, может обманывать обывателя, но на самом деле перед московскими властями стоит очень сложная задача огромного размаха. Вакцинировать 6-7 млн человек – это масштаб целой европейской страны. Это больше, чем Финляндия или Сербия целиком. Это Белоруссия без учета уехавших на заработки на запад и на восток. И все нужно проработать: хранение и доставка, запись, логистика, сама вакцинация, контроль, учет и сопровождение привитых, наконец. И что, есть у кого-то сомнения в том, что все получится?»
Большой резонанс в телеграм-каналах вызвала информация о необходимости отказаться от алкоголя в связи с вакцинацией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости «ограничить принятие алкоголя» на 42 дня после прививки, а глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не пить алкоголь за 14 дней до вакцинации.
Радиоведущий Юрий Будкин считает, что перед новогодними праздниками такие ограничения соблюсти сложно:
«Так, пить алкоголь нельзя еще и за 14 дней до вакцинации. Про 42 дня после мы уже и так знаем. Удачнее времени для масштабной вакцинации с такими ограничениями, пожалуй, и не найти».
Многие СМИ перепутали призыв ограничить приятие алкоголя с полным запретом на спиртные напитки. Татьяне Голиковой и главе Центра им. Гамалеи Александру Гинцбургу пришлось объяснять разницу.
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» рассказывает:
«Бокал шампанского, рюмка водки или кружка пива после вакцинации от коронавируса "не повредит" – заявили врачи. Но у нас же "сто грамм не стоп-кран, дернешь – не остановишься", и раз "можно бокал" – немало людей будет квасить так, слово их волки бухать учили. А это уже дополнительная нагрузка на ослабленный организм, аллергические реакции и прочие гадости. Поэтому и пишут "не пить алкоголь" (при этом пишут и "не посещать общественные места") – для того, чтобы люди соблюдали максимально возможные для них предосторожности. И еще – такие ограничения у всех вакцин из всех стран мира».
На Западе первой к массовой вакцинации приступает Великобритания. «Мейстер» пишет о безответственном подходе к покупке вакцин со стороны богатых западных стран:
«По оценкам Bloomberg, Канада закупила для своих нужд 154 млн доз вакцин, то есть 400% от необходимого для вакцинации всего населения страны. Второе место по запасливости заняла Великобритания (295%), третье – Австралия (269%). Забота о населении – прямая обязанность любого государства, однако масштабы закупок вакцины все больше смахивают то ли на истерию, то ли на синдром накопительства. Уже сейчас понятно, что в той же Канаде даже 100% населения привить не удастся: 14% граждан прививаться не намерены, еще 17% – в сомнениях (по данным института Leger). В результате получается, что богатые страны скупают по миру вакцину в ненужных им объемах, лишая менее богатые и ловкие страны возможности ее приобрести. И при этом с высоких трибун они говорят, как, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что пандемия – это общая беда и "мы должны помогать не только себе, но и всем странам мира"».
Ужесточение противоэпидемиологических ограничений
По мере приближения новогодних праздников информация о реальных и мнимых ограничительных мерах воспринимается все более болезненно. Так, на этой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2020», сказал, что «возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции». Авторы большинства телеграм-каналов однозначно восприняли это как информацию о готовящемся запрете межрегионального сообщения. Чуть позже в Минздраве сообщили, что это не так: министр рассказывал о возможных сценариях, но не призывал к их реализации.
«Мастер пера» рассуждает о том, почему слова министра вызвали такой ажиотаж:
«Обстановка в стране столь напряженная, что сейчас любое слово с федеральных верхов, даже еще не облеченное в документальную форму, воспринимается остро, близко к сердцу и как предопределенность дальнейшего развития событий. В этом смысле озвученные министром Мурашко размышления о том, какие меры имеются в запасе у правительства, вызвали накал страстей и точно пошли вразрез с линией премьера Мишустина, который решает задачу стабилизации и совсем не заинтересован в широком обсуждении элементов чрезвычайки. Конечно, на незримом фронте борьбы с ковидом и кризисом у власти на запасном пути приготовлен не один бронепоезд, но включение в повестку таких засадных полков – прерогатива даже не председателя правительства, а президента, которому и принимать ситуативное решение о том, повышать ли уровень режима повышенной готовности или же имеющихся инструментов пока достаточно и нет нужды будоражить страну, тем более накануне Нового года».
В Санкт-Петербурге ограничения не мнимые, а реальные. В городе, где ситуация с коронавирусом одна из самых острых в стране, с 30 декабря по 3 января работа предприятий общепита приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. 25-29 декабря и 4-10 января бары и рестораны смогут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера. Такие меры вызвали негодование у местных рестораторов. Они создали так называемую «Карту сопротивления» – сайт с картой города, где было отмечено порядка двухсот заведений, работающих вопреки запрету. Правда, после полицейских рейдов по этим заведениям и переговоров с городскими властями сайт решили закрыть.
«Субъект» отмечает, что федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов высказался в защиту петербургских предпринимателей:
«Бизнес-омбудсмен Титов вступился за питерских рестораторов: мол, властям города надо идти на компромисс с бизнесом, иначе после нового года и на компромисс идти не с кем будет. <…> Смольному действительно стоит подумать о разумности своих бескомпромиссных действий по отношению к общепиту. За массовые банкротства их никто по головке не погладит».
«Записки врача» комментируют предложение депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко:
«Онищенко предложил не закрывать рестораны Санкт-Петербурга на Новый год для тех, кто переболел ковидом. Интересно, сколько в таком случае стоила бы справка, подтверждающая, что ты переболел ковидом, чтобы потусить на Новый год».
«Всевидящее око» пишет про московский митинг против дистанционного образования:
«КПРФ в Москве, по сложившейся уже традиции, снова ловит хайп на самых острых темах. На этот раз решили организовать протесты против дистанционного образования. И это не где-нибудь в глухой провинции, где люди живут бедно, сложно со связью, а переход на дистант весной стал шоком. А в Москве, где для дистанционного обучения созданы все условия. Еще до всякого ковида в программу были успешно интегрированы современные информационные технологии, у детей есть и смартфоны, и компьютеры, а тем, у кого их нет, технику раздают в школах. И, что неудивительно, по данным опросов и школьников, и родителей дистанционным образованием все довольны. Все прекрасно понимают, что это мера вынужденная, но организовано все отлично. <…> Алиса Селезнева из научной фантастики нашего детства примерно так и занималась в своем прекрасном далеко. Но где будущее, а где – старпёры-хайпожоры из КПРФ... Им давно пора брать на знамена лозунг "Во имя светлого прошлого!" – и решительно, в колонну по двое, прямиком в свой мирок с ГУЛАГами и руководящей ролью партии».
Предложение отменить новогодние каникулы
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что от длинных новогодних выходных нужно отказаться, потому что они плохо сказываются на здоровье и негативно влияют на экономику.
«Темник» напоминает, что вопрос о сокращении количества нерабочих дней в январе обсуждается не первый год:
«Идея отказа от длинных новогодних каникул не в первый раз будоражит умы законодателей, и нынешний год не стал исключением. Еще летом сенатор Андрей Кутепов предложил сократить число праздничных дней, однако тогда идея не встретила понимания. <…> Следить за пикировками политиков, без сомнения, интересно, однако неплохо было бы узнать мнение главного интересанта – самого народа. Оказывается, еще в сентябре SuperJob провел опрос, который показал, что число граждан, выступающих за традиционно длинные новогодние праздники хоть и уменьшилось в пандемию, но осталось превалирующим – 57%. Другое дело, что народ поддерживает запрет на праздничные мероприятия, которые могут подстегнуть рост случаев заражения COVID-19 (75%, по данным ФОМ). Однако отказ от гуляний и отказ от праздников вообще – это, как говорят в Одессе, две большие разницы».
Политолог Алексей Чеснаков считает, что предложение Онищенко не получит поддержки:
«Онищенко заполняет незначительную повестку понедельника темой отказа от длинных январских выходных. Перспектив никаких, но хайп обеспечен».
Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников комментирует слова Онищенко о том, что длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье россиян:
«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство???»
Объясняя, откуда появились длинные выходные, Онищенко сказал: «Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать».
«АДЕКВАТ» рассказывает, что это не так:
«Новогодние каникулы родом совсем не из девяностых. Начались они в 2005 году, когда задержки зарплаты ушли далеко в прошлое. И начались именно потому, что неделю от Нового года до Рождества в стране уже много лет работали практически исключительно те службы и отрасли, которым нельзя остановиться ни на день, ни на час. А все остальные отдыхали эту неделю любыми правдами и неправдами – и тогдашняя правка Трудового кодекса просто привела букву в соответствие с жизнью».
«Пристегните ремни» пишет про федеральную программу поддержки внутреннего туризма, участники которой пострадали бы в случае отмены длинных выходных:
«Сочи стал абсолютным лидером второго (как и первого) этапа акции "Путешествия по России с кешбэком". <…> На новогодние каникулы приходится примерно 40% путевок. Средний чек поездок – от 40 до 80 тыс. руб.».
Кража оборудования с «самолета Судного дня»
В Ростовской области на аэродроме «Таганрог-Южный» обнаружили кражу оборудования с самолета, который должен эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы и стать командным центром вооруженных сил в небе. «Самолет Судного дня» был доставлен на аэродром для плановых работ по модернизации. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из таких же демонтированных блоков.
«Мюсли вслух» размышляет о мотивах преступников:
«Блоки и платы обычно воруют ради золото- и серебросодержащих контактов. Но обокрасть воздушный командный пункт военно-космических сил, самый, так сказать, щит и меч России – это уже ничего святого. Любопытно, это условные таджики или условные русские? И если русские, то военные или штатские?»
«АРМАГЕДДОНЫЧ» призывает максимально жестко наказать воров:
«Это ж получается никакая не кража – это диверсия. Угроза обороноспособности страны в особо крупных размерах. И это совсем не шутка. Поскольку военного положения пока нет, пускай за диверсию пока и посадят. Была б война – чистый расстрел всей гопе светил бы. И если какая-нибудь сволочь только пикнет насчет излишней жестокости наказания...»
«Московский пул» пишет, что самолет могли обокрасть ради секретной аппаратуры:
«Предполагается, что к краже причастны "металлисты", они демонтируют и выплавляют драгметаллы из радиоприборов. Иными словами, схема в этом случае выглядит примерно так: "украсть – разобрать – выплавить – продать – получить деньги". Но при этом могли уйти и секретные сведенья, у которых мог быть свой заказчик. Среди них могло быть похищено связное оборудование – радиопередающие и радиоприемные устройства, аппаратура засекречивания речевой информации, шифровальные устройства».
«Platov» не завидует ворам:
«Что-то мне подсказывает, что донским безрассудным безумцам недолго бегать с уворованными радиостанциями. Есть отпечатки пальцев и следов обуви. Да и аэродром, будем надеяться, не совсем уж проходной двор. Будем надеяться, на скокарей найдутся не менее задорные сыскари, как завещал Глеб Георгиевич Жеглов».
СМИ узнали, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) в этом году потратил 24 млн рублей на охрану аэропорта «Таганрог-Южный», где обокрали самолет. По условиям госконтракта в аэропорту должны действовать восемь круглосуточных постов охраны, предусмотрено патрулирование и видеонаблюдение.
«Армия Спасения» пишет, что в этом году ТАНТК уже попадал в скандал, связанный с госзакупками:
«Это уже не первые проблемы, связанные с закупками у этого предприятия. В апреле этого года ТАНТК закупил на 14 миллионов рублей запчастей без сертификатов соответствия, то есть которые нельзя использовать».
США считают российские Курильские острова японскими
Японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что Госдеп США с 2018 года обязывает российских жителей южной части Курил, которые участвуют в розыгрыше грин-карт, указывать Японию в качестве страны своего происхождения.
«Доктор прописал» считает, что удивляться нечему:
«Сенсации никакой нет, если вспомнить историю вопроса. Ведь именно США в свое время сорвали возможность заключения мирного договора между СССР и Японией. Вашингтон отказался включить в Сан-Францисский мирный договор 1951 года признание Японией суверенитета СССР на возвращенных ему по итогам Второй мировой войны территориях Южного Сахалина и всех Курильских островов. СССР в итоге договор не подписал. США угрозами заставили японцев отказаться от подписания компромиссного соглашения в 1956 году, когда по условиям договора Япония соглашалась признать советскими Кунашир и Итуруп. В США тогда заявили, что в таком случае навечно сохранят за собой остров Окинаву и весь архипелаг Рюкю».
«Контора Пишет» полагает, что опасаться нужно не таких деклараций, а совсем другого:
«Наблюдая провокационные уколы со стороны США, последним из которых стало объявление жителей Южных Курил японцами по рождению при розыгрыше грин-карт, следует отметить, что, несмотря на их общественный резонанс, подобные действия в общем-то безвредны и не несут для РФ никаких последствий – все равно, что МИД РФ объявит уроженцев Техаса мексиканцами, а граждан Аляски русскими, национальное законодательство от этого ничуть не пострадает. Гораздо чувствительнее в плане международных отношений традиционные для США провокативные действия по непризнанию морских границ Российской Федерации, с чем уже давно сталкивается Китай в Тайваньском проливе и в водах архипелага Спратли – боевые корабли ВМС США заходят в объявленные Китам территориальные воды без опасений противодействия. Размывается понятие национальной юрисдикции и уже даже союзники США, видя безнаказанность, осмелели настолько, что вместе с американцами стали принимать участие в таких вояжах».
«338» пишет о возможной реакции России:
«То есть американцы – неважно когда и кем было принято данное решение – не стали размениваться на твиттер-дипломатию, а перешли сразу к делу. Хотя так же могли бы в "США по-русски" пару раз в неделю ставить посты в стиле "Курилы – это Япония". Ближайшие соседи могут (если смогут) узреть в этом изысканный троллинг на тему территориальных притязаний и государственной принадлежности отдельных земель. Российская же сторона вполне может отказать во въезде японцам с подобными документами. Формально – из-за того, что невнимательно проверяли выдаваемые им документы. И отказ во въезде будет справедлив».
Юрист-международник Кира Сазонова рассуждает о международном праве:
«Только самые ленивые, ну или совсем далекие от данной повестки эксперты не заявили, что сей прискорбный факт грубо нарушает нормы действующего международного права. Но так ли это? Все упирается в такой весьма неоднозначный вопрос как признание. Его ключевая особенность состоит в том, что любое государство может по своему усмотрению признавать все, что угодно. Результаты выборов. Территориальные изменения. Суверенитет самопровозглашенных государств. <…> В вопросах признания каждое государство может чудить так, как ему вздумается. Кстати, в этой истории с признанием США Южных Курил частью Японии есть и положительный момент – ракету, выпущенную в сторону США с этих самых островов, они вынуждены будут считать японской. Шутка».
«Мышь в овощном» придумала симметричный ответ:
«Чего уж проще – требуйте от уроженцев Аляски и Калифорнии указывать в качестве места рождения Россию».
Позже СМИ сообщили, что вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи.
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