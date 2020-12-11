Телеграм вакцинируется, Судный день откладывается

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

1

Начало массовой вакцинации от коронавируса

Москва первая среди регионов России приступила к массовой вакцинации. Постепенно вакцину завозят и в другие субъекты федерации.

«Ortega» в этой связи рассуждает о первой в мире вакцине от коронавируса, которую произвели в России:

«В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса. В связи с чем было бы, как мне кажется, весьма небесполезно еще раз напомнить несколько простых, но принципиальных фактов о нашей отечественной вакцине Sputnik V. <…> Абсолютным лидером Sputnik стал по совокупности факторов. Во-первых, западные фармакологические компании все последние годы считали борьбу с инфекциями слишком неприбыльным делом и ради хороших торгов на бирже вкладывались в долгие и дорогие разработки лекарств от редких болезней. Но институт Гамалеи в операциях с ценными бумагами не участвует. Работа с вакцинами в России не прекращалась никогда, и это была очень качественная и ответственная работа, полностью признанная на международном уровне. "И вдруг оказалось, что Россия – мировой чемпион по вакцинам". Нет, не вдруг. И не оказалось. Россия всегда была чемпионом. Еще до коронавируса африканскую Эболу и ближневосточный MERS побеждали именно российской вакциной, созданной в институте Гамалеи».

Московские власти заявили о намерении вакцинировать до 7 млн человек. «Пул N3» пишет, что это задача не из простых:

«Легкость, с которой [мэр Москвы Сергей] Собянин это говорит, может обманывать обывателя, но на самом деле перед московскими властями стоит очень сложная задача огромного размаха. Вакцинировать 6-7 млн человек – это масштаб целой европейской страны. Это больше, чем Финляндия или Сербия целиком. Это Белоруссия без учета уехавших на заработки на запад и на восток. И все нужно проработать: хранение и доставка, запись, логистика, сама вакцинация, контроль, учет и сопровождение привитых, наконец. И что, есть у кого-то сомнения в том, что все получится?»

Большой резонанс в телеграм-каналах вызвала информация о необходимости отказаться от алкоголя в связи с вакцинацией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости «ограничить принятие алкоголя» на 42 дня после прививки, а глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не пить алкоголь за 14 дней до вакцинации.

Радиоведущий Юрий Будкин считает, что перед новогодними праздниками такие ограничения соблюсти сложно:

«Так, пить алкоголь нельзя еще и за 14 дней до вакцинации. Про 42 дня после мы уже и так знаем. Удачнее времени для масштабной вакцинации с такими ограничениями, пожалуй, и не найти».

Многие СМИ перепутали призыв ограничить приятие алкоголя с полным запретом на спиртные напитки. Татьяне Голиковой и главе Центра им. Гамалеи Александру Гинцбургу пришлось объяснять разницу.

«Темы. Главное (ГлавМедиа)» рассказывает:

«Бокал шампанского, рюмка водки или кружка пива после вакцинации от коронавируса "не повредит" – заявили врачи. Но у нас же "сто грамм не стоп-кран, дернешь – не остановишься", и раз "можно бокал" – немало людей будет квасить так, слово их волки бухать учили. А это уже дополнительная нагрузка на ослабленный организм, аллергические реакции и прочие гадости. Поэтому и пишут "не пить алкоголь" (при этом пишут и "не посещать общественные места") – для того, чтобы люди соблюдали максимально возможные для них предосторожности. И еще – такие ограничения у всех вакцин из всех стран мира».

На Западе первой к массовой вакцинации приступает Великобритания. «Мейстер» пишет о безответственном подходе к покупке вакцин со стороны богатых западных стран:

«По оценкам Bloomberg, Канада закупила для своих нужд 154 млн доз вакцин, то есть 400% от необходимого для вакцинации всего населения страны. Второе место по запасливости заняла Великобритания (295%), третье – Австралия (269%). Забота о населении – прямая обязанность любого государства, однако масштабы закупок вакцины все больше смахивают то ли на истерию, то ли на синдром накопительства. Уже сейчас понятно, что в той же Канаде даже 100% населения привить не удастся: 14% граждан прививаться не намерены, еще 17% – в сомнениях (по данным института Leger). В результате получается, что богатые страны скупают по миру вакцину в ненужных им объемах, лишая менее богатые и ловкие страны возможности ее приобрести. И при этом с высоких трибун они говорят, как, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что пандемия – это общая беда и "мы должны помогать не только себе, но и всем странам мира"».

2

Ужесточение противоэпидемиологических ограничений

По мере приближения новогодних праздников информация о реальных и мнимых ограничительных мерах воспринимается все более болезненно. Так, на этой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2020», сказал, что «возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции». Авторы большинства телеграм-каналов однозначно восприняли это как информацию о готовящемся запрете межрегионального сообщения. Чуть позже в Минздраве сообщили, что это не так: министр рассказывал о возможных сценариях, но не призывал к их реализации.

«Мастер пера» рассуждает о том, почему слова министра вызвали такой ажиотаж:

«Обстановка в стране столь напряженная, что сейчас любое слово с федеральных верхов, даже еще не облеченное в документальную форму, воспринимается остро, близко к сердцу и как предопределенность дальнейшего развития событий. В этом смысле озвученные министром Мурашко размышления о том, какие меры имеются в запасе у правительства, вызвали накал страстей и точно пошли вразрез с линией премьера Мишустина, который решает задачу стабилизации и совсем не заинтересован в широком обсуждении элементов чрезвычайки. Конечно, на незримом фронте борьбы с ковидом и кризисом у власти на запасном пути приготовлен не один бронепоезд, но включение в повестку таких засадных полков – прерогатива даже не председателя правительства, а президента, которому и принимать ситуативное решение о том, повышать ли уровень режима повышенной готовности или же имеющихся инструментов пока достаточно и нет нужды будоражить страну, тем более накануне Нового года».

В Санкт-Петербурге ограничения не мнимые, а реальные. В городе, где ситуация с коронавирусом одна из самых острых в стране, с 30 декабря по 3 января работа предприятий общепита приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. 25-29 декабря и 4-10 января бары и рестораны смогут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера. Такие меры вызвали негодование у местных рестораторов. Они создали так называемую «Карту сопротивления» – сайт с картой города, где было отмечено порядка двухсот заведений, работающих вопреки запрету. Правда, после полицейских рейдов по этим заведениям и переговоров с городскими властями сайт решили закрыть.

«Субъект» отмечает, что федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов высказался в защиту петербургских предпринимателей:

«Бизнес-омбудсмен Титов вступился за питерских рестораторов: мол, властям города надо идти на компромисс с бизнесом, иначе после нового года и на компромисс идти не с кем будет. <…> Смольному действительно стоит подумать о разумности своих бескомпромиссных действий по отношению к общепиту. За массовые банкротства их никто по головке не погладит».

«Записки врача» комментируют предложение депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко:

«Онищенко предложил не закрывать рестораны Санкт-Петербурга на Новый год для тех, кто переболел ковидом. Интересно, сколько в таком случае стоила бы справка, подтверждающая, что ты переболел ковидом, чтобы потусить на Новый год».

«Всевидящее око» пишет про московский митинг против дистанционного образования:

«КПРФ в Москве, по сложившейся уже традиции, снова ловит хайп на самых острых темах. На этот раз решили организовать протесты против дистанционного образования. И это не где-нибудь в глухой провинции, где люди живут бедно, сложно со связью, а переход на дистант весной стал шоком. А в Москве, где для дистанционного обучения созданы все условия. Еще до всякого ковида в программу были успешно интегрированы современные информационные технологии, у детей есть и смартфоны, и компьютеры, а тем, у кого их нет, технику раздают в школах. И, что неудивительно, по данным опросов и школьников, и родителей дистанционным образованием все довольны. Все прекрасно понимают, что это мера вынужденная, но организовано все отлично. <…> Алиса Селезнева из научной фантастики нашего детства примерно так и занималась в своем прекрасном далеко. Но где будущее, а где – старпёры-хайпожоры из КПРФ... Им давно пора брать на знамена лозунг "Во имя светлого прошлого!" – и решительно, в колонну по двое, прямиком в свой мирок с ГУЛАГами и руководящей ролью партии».

3

Предложение отменить новогодние каникулы

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что от длинных новогодних выходных нужно отказаться, потому что они плохо сказываются на здоровье и негативно влияют на экономику.

«Темник» напоминает, что вопрос о сокращении количества нерабочих дней в январе обсуждается не первый год:

«Идея отказа от длинных новогодних каникул не в первый раз будоражит умы законодателей, и нынешний год не стал исключением. Еще летом сенатор Андрей Кутепов предложил сократить число праздничных дней, однако тогда идея не встретила понимания. <…> Следить за пикировками политиков, без сомнения, интересно, однако неплохо было бы узнать мнение главного интересанта – самого народа. Оказывается, еще в сентябре SuperJob провел опрос, который показал, что число граждан, выступающих за традиционно длинные новогодние праздники хоть и уменьшилось в пандемию, но осталось превалирующим – 57%. Другое дело, что народ поддерживает запрет на праздничные мероприятия, которые могут подстегнуть рост случаев заражения COVID-19 (75%, по данным ФОМ). Однако отказ от гуляний и отказ от праздников вообще – это, как говорят в Одессе, две большие разницы».

Политолог Алексей Чеснаков считает, что предложение Онищенко не получит поддержки:

«Онищенко заполняет незначительную повестку понедельника темой отказа от длинных январских выходных. Перспектив никаких, но хайп обеспечен».

Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников комментирует слова Онищенко о том, что длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье россиян:

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство???»

Объясняя, откуда появились длинные выходные, Онищенко сказал: «Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать».

«АДЕКВАТ» рассказывает, что это не так:

«Новогодние каникулы родом совсем не из девяностых. Начались они в 2005 году, когда задержки зарплаты ушли далеко в прошлое. И начались именно потому, что неделю от Нового года до Рождества в стране уже много лет работали практически исключительно те службы и отрасли, которым нельзя остановиться ни на день, ни на час. А все остальные отдыхали эту неделю любыми правдами и неправдами – и тогдашняя правка Трудового кодекса просто привела букву в соответствие с жизнью».

«Пристегните ремни» пишет про федеральную программу поддержки внутреннего туризма, участники которой пострадали бы в случае отмены длинных выходных:

«Сочи стал абсолютным лидером второго (как и первого) этапа акции "Путешествия по России с кешбэком". <…> На новогодние каникулы приходится примерно 40% путевок. Средний чек поездок – от 40 до 80 тыс. руб.». 

4

Кража оборудования с «самолета Судного дня»

В Ростовской области на аэродроме «Таганрог-Южный» обнаружили кражу оборудования с самолета, который должен эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы и стать командным центром вооруженных сил в небе. «Самолет Судного дня» был доставлен на аэродром для плановых работ по модернизации. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из таких же демонтированных блоков.

«Мюсли вслух» размышляет о мотивах преступников:

«Блоки и платы обычно воруют ради золото- и серебросодержащих контактов. Но обокрасть воздушный командный пункт военно-космических сил, самый, так сказать, щит и меч России – это уже ничего святого. Любопытно, это условные таджики или условные русские? И если русские, то военные или штатские?»

«АРМАГЕДДОНЫЧ» призывает максимально жестко наказать воров:

«Это ж получается никакая не кража – это диверсия. Угроза обороноспособности страны в особо крупных размерах. И это совсем не шутка. Поскольку военного положения пока нет, пускай за диверсию пока и посадят. Была б война – чистый расстрел всей гопе светил бы. И если какая-нибудь сволочь только пикнет насчет излишней жестокости наказания...»

«Московский пул» пишет, что самолет могли обокрасть ради секретной аппаратуры:

«Предполагается, что к краже причастны "металлисты", они демонтируют и выплавляют драгметаллы из радиоприборов. Иными словами, схема в этом случае выглядит примерно так: "украсть – разобрать – выплавить – продать – получить деньги". Но при этом могли уйти и секретные сведенья, у которых мог быть свой заказчик. Среди них могло быть похищено связное оборудование – радиопередающие и радиоприемные устройства, аппаратура засекречивания речевой информации, шифровальные устройства».

«Platov» не завидует ворам:

«Что-то мне подсказывает, что донским безрассудным безумцам недолго бегать с уворованными радиостанциями. Есть отпечатки пальцев и следов обуви. Да и аэродром, будем надеяться, не совсем уж проходной двор. Будем надеяться, на скокарей найдутся не менее задорные сыскари, как завещал Глеб Георгиевич Жеглов».

СМИ узнали, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) в этом году потратил 24 млн рублей на охрану аэропорта «Таганрог-Южный», где обокрали самолет. По условиям госконтракта в аэропорту должны действовать восемь круглосуточных постов охраны, предусмотрено патрулирование и видеонаблюдение.

«Армия Спасения» пишет, что в этом году ТАНТК уже попадал в скандал, связанный с госзакупками:

«Это уже не первые проблемы, связанные с закупками у этого предприятия. В апреле этого года ТАНТК закупил на 14 миллионов рублей запчастей без сертификатов соответствия, то есть которые нельзя использовать».

5

США считают российские Курильские острова японскими

Японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что Госдеп США с 2018 года обязывает российских жителей южной части Курил, которые участвуют в розыгрыше грин-карт, указывать Японию в качестве страны своего происхождения.

«Доктор прописал» считает, что удивляться нечему:

«Сенсации никакой нет, если вспомнить историю вопроса. Ведь именно США в свое время сорвали возможность заключения мирного договора между СССР и Японией. Вашингтон отказался включить в Сан-Францисский мирный договор 1951 года признание Японией суверенитета СССР на возвращенных ему по итогам Второй мировой войны территориях Южного Сахалина и всех Курильских островов. СССР в итоге договор не подписал. США угрозами заставили японцев отказаться от подписания компромиссного соглашения в 1956 году, когда по условиям договора Япония соглашалась признать советскими Кунашир и Итуруп. В США тогда заявили, что в таком случае навечно сохранят за собой остров Окинаву и весь архипелаг Рюкю».

«Контора Пишет» полагает, что опасаться нужно не таких деклараций, а совсем другого:

«Наблюдая провокационные уколы со стороны США, последним из которых стало объявление жителей Южных Курил японцами по рождению при розыгрыше грин-карт, следует отметить, что, несмотря на их общественный резонанс, подобные действия в общем-то безвредны и не несут для РФ никаких последствий – все равно, что МИД РФ объявит уроженцев Техаса мексиканцами, а граждан Аляски русскими, национальное законодательство от этого ничуть не пострадает. Гораздо чувствительнее в плане международных отношений традиционные для США провокативные действия по непризнанию морских границ Российской Федерации, с чем уже давно сталкивается Китай в Тайваньском проливе и в водах архипелага Спратли – боевые корабли ВМС США заходят в объявленные Китам территориальные воды без опасений противодействия. Размывается понятие национальной юрисдикции и уже даже союзники США, видя безнаказанность, осмелели настолько, что вместе с американцами стали принимать участие в таких вояжах».

«338» пишет о возможной реакции России:

«То есть американцы – неважно когда и кем было принято данное решение – не стали размениваться на твиттер-дипломатию, а перешли сразу к делу. Хотя так же могли бы в "США по-русски" пару раз в неделю ставить посты в стиле "Курилы – это Япония". Ближайшие соседи могут (если смогут) узреть в этом изысканный троллинг на тему территориальных притязаний и государственной принадлежности отдельных земель. Российская же сторона вполне может отказать во въезде японцам с подобными документами. Формально – из-за того, что невнимательно проверяли выдаваемые им документы. И отказ во въезде будет справедлив».

Юрист-международник Кира Сазонова рассуждает о международном праве:

«Только самые ленивые, ну или совсем далекие от данной повестки эксперты не заявили, что сей прискорбный факт грубо нарушает нормы действующего международного права. Но так ли это? Все упирается в такой весьма неоднозначный вопрос как признание. Его ключевая особенность состоит в том, что любое государство может по своему усмотрению признавать все, что угодно. Результаты выборов. Территориальные изменения. Суверенитет самопровозглашенных государств. <…> В вопросах признания каждое государство может чудить так, как ему вздумается. Кстати, в этой истории с признанием США Южных Курил частью Японии есть и положительный момент – ракету, выпущенную в сторону США с этих самых островов, они вынуждены будут считать японской. Шутка».

«Мышь в овощном» придумала симметричный ответ:

«Чего уж проще – требуйте от уроженцев Аляски и Калифорнии указывать в качестве места рождения Россию».

Позже СМИ сообщили, что вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи.

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