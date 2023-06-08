Украинский суд заочно осудил депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР

Украинский суд заочно осудил семерых депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

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В сообщении говорится, что Сардана Авксентьева, Андрей Алехин, Петр Аммосов, Игорь Ананских, Василий Власов, Валерий Гартунг и Андрей Горохов были признаны виновными по статье УК Украины о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

По решению украинского суда, российским парламентариям заочно назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее МВД России внесло в базу разыскиваемых лиц двух бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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