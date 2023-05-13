Украинский суд заочно приговорил экс-командующего ЧФ РФ Витко к 15 годам тюрьмы

Суд в Киеве заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам тюрьмы и штрафу в 80 млрд гривен (примерно $160 млрд), сообщает украинское издание «Страна».

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В 2016 году украинская военная прокуратура направила в суд обвинение против Витко по нескольким уголовным статья, одна из которых - госизмена. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело из-за незаконных действий украинской Генпрокуратуры.

Александр Витко был главой Черноморского флота России с апреля 2013 года по май 2018 года. Он принимал участие в переговорах с украинским командованием во время событий в Крыму весной 2014 года.

Ранее в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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