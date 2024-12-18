Украинский омбудсмен выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет
Отправка на фронт молодых украинцев лишит Украину будущего. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Выступая в парламенте, он указал, что негативно относится к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, так как в стране достаточное количество мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.
«Это – наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут и, наверное, должны воевать», - подчеркнул Лубинец.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Украины следует принять «непростые, но необходимые» решения по мобилизации, так как «даже при наличии денег и боеприпасов, на передовой должны быть люди», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru