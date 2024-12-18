Украинский омбудсмен выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет

Выступая в парламенте, он указал, что негативно относится к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, так как в стране достаточное количество мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.

«Это – наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут и, наверное, должны воевать», - подчеркнул Лубинец.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Украины следует принять «непростые, но необходимые» решения по мобилизации, так как «даже при наличии денег и боеприпасов, на передовой должны быть люди», сообщает RT.

