Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране
Минздрав Украины подтвердил факт выявления на территории страны коронавируса, однако опроверг, что речь идет о выявленном в Китае коронавирусе 2019-nCoV.
Ранее украинские СМИ сообщили, что выявлен первый случай заражения на территории. Однако уже спустя час из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины пришло опровержение.
Там пояснили, что за последнюю неделю после исследования на грипп 67 образцов выявлен один случай коронавируса, однако его «китайское» происхождениен не подтверждается.
В Китае по состоянию на понедельник, 27 января, коронавирус стал причиной смерти более 80 человек, счет заболевших пошел на тысячи.
Также инфицированные выявлены в других странах: в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, США и Франции.
Проверку на заболевание китайским коронавирусом в России прошли около 100 человек, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился, сообщает «ФедералПресс».
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