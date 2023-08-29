CNN: час полета F-16 стоит 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания

Один час полета истребителя F-16 стоит 27 тысяч долларов и требует 16 часов техобслуживания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

Генерал Бижев: Российские системы РЭБ и ПВО отработали уничтожение F-16

По его словам, в истребителе десятки тысяч деталей, которые должны поступать на Украину постоянно. Тогда самолет можно будет оперативно завести в ангар и починить.

Кансиан отметил, что советские истребители не требуют так много обслуживания.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что авиация ВСУ стала легкой мишенью для истребителей ВКС России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:АвиацияИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры