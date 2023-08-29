CNN: час полета F-16 стоит 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания
Один час полета истребителя F-16 стоит 27 тысяч долларов и требует 16 часов техобслуживания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.
По его словам, в истребителе десятки тысяч деталей, которые должны поступать на Украину постоянно. Тогда самолет можно будет оперативно завести в ангар и починить.
Кансиан отметил, что советские истребители не требуют так много обслуживания.
Ранее Military Watch Magazine сообщил, что авиация ВСУ стала легкой мишенью для истребителей ВКС России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru