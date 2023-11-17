Украинский генерал признал преимущество фугасных авиамбомб ВС России

Военный отметил, что российская армия применяет это оружие очень часто, особенно при нанесении ударов по позициям украинских войск. Кривонос добавил, что если на опорный пункт или окопы падают 4-5 фугасных авиабомб весом в несколько тонн, от позиции не остается ничего, вне зависимости от того, насколько прочно укрылись солдаты.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили за сутки пять управляемых авиабомб JDAM производства США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

