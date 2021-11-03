Украинский генерал пообещал Москве «кровавую баню»

По его словам, это произойдет в случае начала боевых действий. Романенко выразил уверенность, что военное ведомство России готовится нанести атаку по украинской территории. «Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится», — заявил генерал-лейтенант.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Изучение этих фейков представитель Кремля назвал бессмысленной тратой времени.

