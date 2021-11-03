Украинский генерал пообещал Москве «кровавую баню»
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко пообещал устроить Москве «кровавую баню», сообщает издание «Главред».
По его словам, это произойдет в случае начала боевых действий. Романенко выразил уверенность, что военное ведомство России готовится нанести атаку по украинской территории. «Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится», — заявил генерал-лейтенант.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Изучение этих фейков представитель Кремля назвал бессмысленной тратой времени.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Украинский генерал пообещал Москве «кровавую баню»
- Мясников развеял популярные мифы о COVID-19
- Джонсон рассказал, почему Путин не приехал на климатический саммит в Глазго
- В России появились QR-курьеры
- Россия проведет с Египтом проверку заведений общепита и отелей
- На спектакль с Бузовой во МХАТе продали чуть более 200 билетов
- Власти Свердловской области рекомендуют переводить на «удалёнку» непривитых сотрудников
- ЕС намерен свести к нулю выбросы парниковых газов в 100 городах
- Умер актер из сериала «Бригада»
- Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru