Украинский генерал: НАТО недостаточно помогает Киеву

По его словам, вооружение, которое НАТО предоставляет Киеву, не является критически важным для страны. Западу следует давать современные технологии и деньги для реализации проектов, заявил генерал в эфире канала Politeka.

Маломуж считает, что странам, входящим в альянс, необходимо поставлять современные системы наведения, управления огнем и радиотехникой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на этой неделе начнет поставки вооружения на Украину. Речь идет, в том числе о переносном зенитно-ракетном комплексе «Гром», беспилотных летательных аппаратах и боеприпасах.

