Украинский генерал: НАТО недостаточно помогает Киеву
Военная помощь, которую страны Североатлантического альянса предоставляют Киеву, практически не влияет на боеспособность армии Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего главы украинской Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа.
По его словам, вооружение, которое НАТО предоставляет Киеву, не является критически важным для страны. Западу следует давать современные технологии и деньги для реализации проектов, заявил генерал в эфире канала Politeka.
Маломуж считает, что странам, входящим в альянс, необходимо поставлять современные системы наведения, управления огнем и радиотехникой.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на этой неделе начнет поставки вооружения на Украину. Речь идет, в том числе о переносном зенитно-ракетном комплексе «Гром», беспилотных летательных аппаратах и боеприпасах.
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