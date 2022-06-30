Украинский эксперт заявил, что Евросоюз бросил Литву в ситуации с транзитом в Калининград
Евросоюз в ситуации с грузовой блокадой Калининграда оставил Литву один на один с Россией, считает военный эксперт Олег Жданов. Об этом он пишет в статье для украинского издания «Главред».
Как отметил эксперт, решение об ограничении транзита принимал весь ЕС, указывает телеканал «360».
«В то же время позиция Европейского Союза — это позиция страуса. Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией», — заявил Жданов.
Эксперт указал, что европейские лидеры «не звонят» президенту РФ Владимиру Путину, заявляя, что санкции ввели они. Сам российский лидер не предъявлял публичных претензий в адрес ЕС в связи со сложившейся ситуацией.
Кроме того, Жданов предположил, что после запрета на железнодорожные перевозки в Калининград РФ не будет вступать в открытый конфликт с Литвой.
Вильнюс прекратил транзит ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня, напоминает РЕН ТВ. Ограничения объяснили антироссийскими санкциями Евросоюза.
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