Украинский беспилотник сбили в Курской области

Российские дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над семью регионами сбили 42 беспилотника ВСУ

Уточняется, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в 7:30 10 апреля. Сведений о разрушениях на земле и пострадавших оборонное ведомство не приводит.

Ранее шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОКурская ОбластьВСУБеспилотники

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