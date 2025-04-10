Украинский беспилотник сбили в Курской области

Уточняется, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в 7:30 10 апреля. Сведений о разрушениях на земле и пострадавших оборонное ведомство не приводит.

Ранее шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

