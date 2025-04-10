Украинский беспилотник сбили в Курской области
10 апреля 202509:27
Российские дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Уточняется, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в 7:30 10 апреля. Сведений о разрушениях на земле и пострадавших оборонное ведомство не приводит.
Ранее шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru