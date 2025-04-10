Над семью регионами сбили 42 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над территорией России более 40 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«За период с 20.15 мск 9 апреля по 06.00 мск 10 апреля... уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что 13 дронов сбили над территорией Брянской области, 12 – над Калужской, семь – над Курской. Кроме того, по четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и Крыму, по одному БПЛА - в Орловской области и Московском регионе.

Накануне система ПВО менее чем за час уничтожила 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, пишет Ura.ru.

