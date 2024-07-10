Гладков: При обстреле Шебекино погиб человек, семеро пострадали

По его словам, город Шебекино подвергся обстрелу. Гладков отметил, что от полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, ранения получили шесть мужчин и одна женщина.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

