Гладков: При обстреле Шебекино погиб человек, семеро пострадали

Один человек погиб, семь мирных жителей пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, город Шебекино подвергся обстрелу. Гладков отметил, что от полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, ранения получили шесть мужчин и одна женщина.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

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