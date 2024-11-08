Украинские войска обстреляли Энергодар

ВСУ обстреляли город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Над Воронежской и Белгородской областями сбили 15 беспилотников ВСУ

По его словам, зафиксированы по меньшей мере три вражеских прилета. Рогов также обратился к жителям региона с просьбой сохранять бдительность и не покидать укрытия.

Он также добавил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области, пострадала женщина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаОбстрелВСУ

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