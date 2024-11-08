Украинские войска обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, зафиксированы по меньшей мере три вражеских прилета. Рогов также обратился к жителям региона с просьбой сохранять бдительность и не покидать укрытия.
Он также добавил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области, пострадала женщина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru