Марочко: Украинские военные застрелили сослуживца для попадания в плен

По его словам, российские войска нанесли ВСУ огневое поражение близ населенного пункта Новоселовское. В ходе боевых действий по взводному опорному пункту. Украинская армия в результате сражения потеряла большинство военных.

Троим выжившим солдатам предложили сдаться при захвате позиций ВСУ. Один из украинских бойцов отказался, после чего его застрелили сослуживцы.

В ходе допроса выяснилось, что ликвидированный военный участвовал в АТО и хвастался тем, что пытал мирное население ЛНР.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Ореховском направлении за день сдаются в плен 2-5 солдат ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

