РИА Новости: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли пулеметы западного производства
Украинские военные, сдавшиеся в плен на направлении Сватово–Кременная, принесли с собой три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета - американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3», — отметил собеседник агентства.
Источник предоставил фото трофеев. Известно, что оружие передадут в музеи, пишет RT.
Ранее этот же собеседник РИА Новости рассказал, что три бойца ВСУ сдались в плен российским войскам на направлении Сватово–Кременная. Украинские военные принесли с собой четыре ящика с боеприпасами, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru