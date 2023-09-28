РИА Новости: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли пулеметы западного производства

Украинские военные, сдавшиеся в плен на направлении Сватово–Кременная, принесли с собой три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен ВС России на Сватовском направлении

«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета - американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3», — отметил собеседник агентства.

Источник предоставил фото трофеев. Известно, что оружие передадут в музеи, пишет RT.

Ранее этот же собеседник РИА Новости рассказал, что три бойца ВСУ сдались в плен российским войскам на направлении Сватово–Кременная. Украинские военные принесли с собой четыре ящика с боеприпасами, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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