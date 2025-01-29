Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей

Украинские власти вывезли из населенного пункта Константиновки (ДНР) всех детей, сообщило РИА Новости со ссылкой на назначенного Киевом главу областной военной администрации Вадима Филашкина.

Российские военные освободили населенный пункт Зеленое в ДНР

По его словам, город расположен вблизи линии боевого соприкосновения, а обстановка в Константиновке остается напряженной.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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