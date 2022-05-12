Украинские власти решили изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение принудительно изъять собственность Сбербанка РФ и ВЭБ.РФ, находящиеся на украинской территории.
Документ, который размещен на сайте Верховной рады Украины, является приложением к законопроекту об утверждении указа президента Украины Владимира Зеленского об изъятии имущества РФ.
В частности, принято решение о принудительном изъятии корпоративных прав в размере 99,77% имущества ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк», который принадлежит госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также 100% имущества принадлежащего ПАО «Сбербанк России» АО «Международный резервный банк».
Кроме того, речь идёт о финансовых активах дочерних компаний Сбербанка и ВЭБ.РФ.
Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявил, что украинским правительством был утверждён документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства, сообщает RT.
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