Украинские власти решили изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

Документ, который размещен на сайте Верховной рады Украины, является приложением к законопроекту об утверждении указа президента Украины Владимира Зеленского об изъятии имущества РФ.

В частности, принято решение о принудительном изъятии корпоративных прав в размере 99,77% имущества ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк», который принадлежит госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также 100% имущества принадлежащего ПАО «Сбербанк России» АО «Международный резервный банк».

Кроме того, речь идёт о финансовых активах дочерних компаний Сбербанка и ВЭБ.РФ.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявил, что украинским правительством был утверждён документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства, сообщает RT.