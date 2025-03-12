Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

Собеседник издания подчеркнул, что перемирие в любой момент может сорваться, поэтому прекращать мобилизацию не стоит.

«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — добавил он.

Ранее ВСУ разыскивают минимум десять украинских артистов, которые выехали за пределы страны и не вернулись в связи с мобилизацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

