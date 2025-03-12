Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

Мобилизация на Украине не прекратится во время перемирия. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Собеседник издания подчеркнул, что перемирие в любой момент может сорваться, поэтому прекращать мобилизацию не стоит.

«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — добавил он.

Ранее ВСУ разыскивают минимум десять украинских артистов, которые выехали за пределы страны и не вернулись в связи с мобилизацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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