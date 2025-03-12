Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия
Мобилизация на Украине не прекратится во время перемирия. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
Собеседник издания подчеркнул, что перемирие в любой момент может сорваться, поэтому прекращать мобилизацию не стоит.
«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — добавил он.
Ранее ВСУ разыскивают минимум десять украинских артистов, которые выехали за пределы страны и не вернулись в связи с мобилизацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН
- Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна
- Канада объявила о введении пошлин в 25% против американского импорта
- Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве
- Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия
- Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду
- Журналистке Кеворковой назначили штраф и освободили
- СМИ: В Московской области задержали замглавы администрации Дубны
- В Госдуме заявили, что России невыгодно соглашаться на простое перемирие
- Клещи массово проснулись в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru