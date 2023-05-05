Украинские СМИ сообщили о взрывах под Краматорском и Славянском
5 мая 202319:07
Прогремели взрывы в районе Краматорска и Славянска. Об этом сообщил один из украинских Telegram-каналов.
Также сообщается о воздушной тревоге в ряде регионов Украины: Киевской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru