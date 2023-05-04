Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальный ресурс для оповещения граждан.

Власти сообщили о повреждении промпредприятия в Днепропетровской области

Отмечается, что в украинской столице прогремели взрывы. Подробностей пока нет. Сообщений о жертвах и разрушений не поступало.

В красной зоне также оказалась Киевская область.

Жители Киева рассказали об ударе по военному заводу «Арсенал». По словам одного из очевидцев, взрыв произошел около двух часов ночи, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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