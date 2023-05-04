Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
4 мая 202320:27
В столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальный ресурс для оповещения граждан.
Отмечается, что в украинской столице прогремели взрывы. Подробностей пока нет. Сообщений о жертвах и разрушений не поступало.
В красной зоне также оказалась Киевская область.
Жители Киева рассказали об ударе по военному заводу «Арсенал». По словам одного из очевидцев, взрыв произошел около двух часов ночи, передает «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru