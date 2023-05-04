Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Отмечается, что в украинской столице прогремели взрывы. Подробностей пока нет. Сообщений о жертвах и разрушений не поступало.

В красной зоне также оказалась Киевская область.

Жители Киева рассказали об ударе по военному заводу «Арсенал». По словам одного из очевидцев, взрыв произошел около двух часов ночи, передает «Радиоточка НСН».

