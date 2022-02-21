Луганская ТЭС приостановила работу из-за обстрелов

По словам Гайдая, причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.

Начальник отдела топливообеспечения Луганской ТЭС Виталий Прилипа подтвердил наличие повреждений и отметил, что «обстрелы не проходят без последствий».

Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Предприятие обеспечивает крупные заводы и шахты, среди которых ООО «ДТЭК Востокэнерго».

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе и к введению военного и чрезвычайного положений.

