Луганская ТЭС приостановила работу из-за обстрелов

Единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.

Начальник отдела топливообеспечения Луганской ТЭС Виталий Прилипа подтвердил наличие повреждений и отметил, что «обстрелы не проходят без последствий».

Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Предприятие обеспечивает крупные заводы и шахты, среди которых ООО «ДТЭК Востокэнерго».

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе и к введению военного и чрезвычайного положений.

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ФОТО: РИА Новости
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