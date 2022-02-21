Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома

Уточняется, что в связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. В частности остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, из-за чего прекратилось централизованное питьевое водоснабжение. В связи с этим в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе больниц, детских садов и школ.

Экс-сенатор, ныне депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее косвенно подтвердил слухи о том, что Совет Федерации может собраться на обсуждение вопроса о вводе российских войск в Донбасс.



