Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Донецкой народной республике (ДНР), где остановилась подача питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС республики.

«Ввод войск или признание?» Путин собирает «Большой Совбез» на фоне диверсий в Донбассе

Уточняется, что в связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. В частности остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, из-за чего прекратилось централизованное питьевое водоснабжение. В связи с этим в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе больниц, детских садов и школ.

Экс-сенатор, ныне депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее косвенно подтвердил слухи о том, что Совет Федерации может собраться на обсуждение вопроса о вводе российских войск в Донбасс.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:ВодаДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры