Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Донецкой народной республике (ДНР), где остановилась подача питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС республики.
Уточняется, что в связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. В частности остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, из-за чего прекратилось централизованное питьевое водоснабжение. В связи с этим в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, в том числе больниц, детских садов и школ.
Экс-сенатор, ныне депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее косвенно подтвердил слухи о том, что Совет Федерации может собраться на обсуждение вопроса о вводе российских войск в Донбасс.
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