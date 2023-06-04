Украинские беженцы «захватили» польский город
Беженцы из Украины «захватили» город Красныстав в Польше и держат в страхе его жителей, сообщает Lublin112.
Несколько десятков вынужденных переселенцев с цыганскими корнями сделали так, что населенный пункт стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность.
Изначально на беженцев никто не обращал внимание, однако со временем начали происходить тревожные события. Например, они ходят между полками в магазинах, открывают упаковки продуктов, едят, а затем кладут обратно.
Агрессивных украинцев стало так много, что пришлось вмешаться местным властям: мэр Красныстава Роберт Костюк сообщил, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности.
Ранее в Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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