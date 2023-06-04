Украинские беженцы «захватили» польский город

Несколько десятков вынужденных переселенцев с цыганскими корнями сделали так, что населенный пункт стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность.

Изначально на беженцев никто не обращал внимание, однако со временем начали происходить тревожные события. Например, они ходят между полками в магазинах, открывают упаковки продуктов, едят, а затем кладут обратно.

Агрессивных украинцев стало так много, что пришлось вмешаться местным властям: мэр Красныстава Роберт Костюк сообщил, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности.

Ранее в Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

