СМИ: В Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев

По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в некоторых украинских семьях требуется вмешательство соцзащиты. Сотрудники получают все больше сообщений о проблемах, связанных с насилием и злоупотреблением спиртным.

«Мы также получаем все больше ... сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными», — отметила координатор.

Рабчевская указала, что среди украинцев «немного больше толерантности» к алкоголю, в частности, женщины могут в нетрезвом состоянии ухаживать за детьми. Эксперт рассказала о случаях передачи детей в приемные семьи или интернаты, так как некотором украинкам невозможно помочь. По словам Рабчевской, украинцы также допускают рукоприкладство.

«Мы часто слышим: "А у нас, на Украине, так можно"», — отметила эксперт.

