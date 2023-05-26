СМИ: В Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев
Социальные работники в польском Люблине отмечают злоупотребление алкоголем, случаи насилия и отсутствие надлежащего ухода за детьми в семьях украинских беженцев. Об этом сообщает радиостанция TOK FM.
По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в некоторых украинских семьях требуется вмешательство соцзащиты. Сотрудники получают все больше сообщений о проблемах, связанных с насилием и злоупотреблением спиртным.
«Мы также получаем все больше ... сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными», — отметила координатор.
Рабчевская указала, что среди украинцев «немного больше толерантности» к алкоголю, в частности, женщины могут в нетрезвом состоянии ухаживать за детьми. Эксперт рассказала о случаях передачи детей в приемные семьи или интернаты, так как некотором украинкам невозможно помочь. По словам Рабчевской, украинцы также допускают рукоприкладство.
«Мы часто слышим: "А у нас, на Украине, так можно"», — отметила эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru