Украинская армия: Убитый в ФРГ украинский военный был десантником

Один из убитых в ФРГ военных из Украины оказался десантником, сообщает «Газета.ру».

МИД Украины: Убитые в Германии граждане были военными

Мужчина был ранен в 2023 году под Белогоровкой, и направлен на лечение и реабилитацию в ФРГ. Из уважения к этическим нормам командование не раскрыло имя погибшего, выразив соболезнования его семье.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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