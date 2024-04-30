Украинская армия: Убитый в ФРГ украинский военный был десантником
30 апреля 202406:02
Один из убитых в ФРГ военных из Украины оказался десантником, сообщает «Газета.ру».
Мужчина был ранен в 2023 году под Белогоровкой, и направлен на лечение и реабилитацию в ФРГ. Из уважения к этическим нормам командование не раскрыло имя погибшего, выразив соболезнования его семье.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru