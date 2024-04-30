Украинская армия: Убитый в ФРГ украинский военный был десантником

Мужчина был ранен в 2023 году под Белогоровкой, и направлен на лечение и реабилитацию в ФРГ. Из уважения к этическим нормам командование не раскрыло имя погибшего, выразив соболезнования его семье.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

